Дівчина, яка побувала під бомбардуванням Маріупольського пологового будинку, агітує за Путіна

Дівчина, яка стала відомою після того, як пережила російське бомбардування Маріупольського пологового будинку, підтримала кандидатуру Володимира Путіна на виборах президента.

“Зараз, всупереч санкціям і всім проблемам, Росія динамічно розвивається, – написала Маріанна Вишемирська. – Захищає своїх громадян і працює над тим, щоб завтра було краще, ніж учора. Не вийде заперечувати того, що це пов’язано з особистістю однієї конкретної людини”.

Як пише Astra, після удару по пологовому будинку Вишемирську евакуювали в “ДНР”, а потім у Росію, де призначили керівником комітету соціальних ініціатив у прокремлівському фонді “Родина”. Вона знімає пропагандистські відео про відновлення зруйнованого Маріуполя і бере інтерв’ю у полонених бійців “Азова”.