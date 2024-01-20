Суспільство

Дівчина, яка побувала під бомбардуванням Маріупольського пологового будинку, агітує за Путіна

20 Січня 2024 12:37
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зрадник

Дівчина, яка стала відомою після того, як пережила російське бомбардування Маріупольського пологового будинку, підтримала кандидатуру Володимира Путіна на виборах президента.

“Зараз, всупереч санкціям і всім проблемам, Росія динамічно розвивається, – написала Маріанна Вишемирська. – Захищає своїх громадян і працює над тим, щоб завтра було краще, ніж учора. Не вийде заперечувати того, що це пов’язано з особистістю однієї конкретної людини”.

Як пише Astra, після удару по пологовому будинку Вишемирську евакуювали в “ДНР”, а потім у Росію, де призначили керівником комітету соціальних ініціатив у прокремлівському фонді “Родина”. Вона знімає пропагандистські відео про відновлення зруйнованого Маріуполя і бере інтерв’ю у полонених бійців “Азова”.


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