Діденко розповіла, якої погоди чекати 12 лютого

У середу, 12 лютого, в Україні збережеться морозна погода, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, вночі температура опуститься до -5…-11 °C, найхолодніше буде на Харківщині, Луганщині та Сумщині. Вдень у більшості регіонів прогнозується -2…-6 °C, а на заході та півдні – від 0 до +3 °C, на Закарпатті – до +7 °C.

У Києві 12 лютого буде сухо, вночі до -9 °C, вдень – близько -2 °C.

Синоптикиня також зазначила, що 13-15 лютого температура трохи підвищиться, але вже наступного тижня очікується нова хвиля похолодання.

З 14 лютого до України почнуть заходити атмосферні фронти, які принесуть сніг.