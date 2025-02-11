Суспільство

Діденко розповіла, якої погоди чекати 12 лютого
11 Лютого 2025 22:01
читать на русском →
Будинок у Карпатських горах / Фото: alex.alifanov/Instagram
Будинок у Карпатських горах / Фото: alex.alifanov/Instagram

У середу, 12 лютого, в Україні збережеться морозна погода, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, вночі температура опуститься до -5…-11 °C, найхолодніше буде на Харківщині, Луганщині та Сумщині. Вдень у більшості регіонів прогнозується -2…-6 °C, а на заході та півдні – від 0 до +3 °C, на Закарпатті – до +7 °C.

У Києві 12 лютого буде сухо, вночі до -9 °C, вдень – близько -2 °C.

Синоптикиня також зазначила, що 13-15 лютого температура трохи підвищиться, але вже наступного тижня очікується нова хвиля похолодання.

З 14 лютого до України почнуть заходити атмосферні фронти, які принесуть сніг.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Лютого 2025 20:40

Міноборони розкрило деталі нового контракту для українців 18−24 років
11 Лютого 2025 21:50

Екскомандувач Об’єднаних сил Наєв отримав бойове розпорядження на фронт, – ЗМІ
11 Лютого 2025 17:13

Україна може запропонувати РФ “прямий обмін” Курщини на окуповані території, – Зеленський
11 Лютого 2025 16:54

КНДР передала Росії 200 артсистем і планує продовжувати поставки, – Yonhap
11 Лютого 2025 15:03

В Україні створять полігон для тестування нових технологій розмінування з використанням ШІ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
усі думки