Діденко розповіла, коли в Україну прийде потепління

За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, у суботу, 10 лютого, в Україну прийде суттєве потепління, проте опісля варто знову очікувати холодну погоду.

За її словами, 7 лютого в Україні буде дуже тепло: впродовж дня прогнозують +6…+12 °C, а на півдні та південному заході варто очікувати +10…+16 °C.

“Атмосферний фронт черкне західні та північні області, там пройдуть невеликі дощі, ввечері можливо з мокрим снігом.

Також найближчої ночі на сході є ймовірність незначних опадів”, – написала Діденко.

Вітер буде з південно-західного та західного напрямків. Його пориви сягатимуть від 7-12 до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 7 лютого температура сягне +7…+9 °C.Водночас буде хмарно та вітряно, ймовірний невеликий дощ.

Вже 8-9 лютого передбачається похолодання. Але з суботи, 10 лютого, до середи, 14 лютого, прийде суттєве потепління.

Усюди прогнозують до +10…+16 °C, лише крайня північ України буде температурно стриманішою: стовпчик термометра триматиметься нижче +10 °C.