Суспільство

Діденко розповіла, коли в Україну прийде потепління

6 Лютого 2024 12:45
читать на русском →
Ілюстративне фото НАН України

За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, у суботу, 10 лютого, в Україну прийде суттєве потепління, проте опісля варто знову очікувати холодну погоду.

За її словами, 7 лютого в Україні буде дуже тепло: впродовж дня прогнозують +6…+12 °C, а на півдні та південному заході варто очікувати +10…+16 °C. 

“Атмосферний фронт черкне західні та північні області, там пройдуть невеликі дощі, ввечері можливо з мокрим снігом.

Також найближчої ночі на сході є ймовірність незначних опадів”, – написала Діденко. 

Вітер буде з південно-західного та західного напрямків. Його пориви сягатимуть від 7-12 до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 7 лютого температура сягне +7…+9 °C.Водночас буде хмарно та вітряно, ймовірний невеликий дощ.

Вже 8-9 лютого передбачається похолодання. Але з суботи, 10 лютого, до середи, 14 лютого, прийде суттєве потепління. 

Усюди прогнозують до +10…+16 °C, лише крайня північ України буде температурно стриманішою: стовпчик термометра триматиметься нижче +10 °C. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Лютого 2024 14:49

Голова СБУ Малюк заявив, що стеження за журналістами є неприпустимим
6 Лютого 2024 16:03

У прес-службі “Вовків Да Вінчі” спростували інформацію про призначення командиром Філімонова
6 Лютого 2024 13:21

Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та мобілізації
6 Лютого 2024 11:51

Глава євродипломатії Боррель приїхав до Києва
6 Лютого 2024 11:26

“Дія” святкує 4 роки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки