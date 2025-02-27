Суспільство

Діденко розповіла чого очікувати в останній день зими
27 Лютого 2025 21:49
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Карпати / Фото: utah_names / Instagram
Карпати / Фото: utah_names / Instagram

28 лютого в деяких регіонах України прогнозуються дощі, мокрий сніг і рвучкий вітер, температура повітря становитиме від -3 до +6 °C.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, на заході очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також поривчастий південно-східний вітер. В інших областях суттєвих опадів не передбачається.

Найхолодніше буде на сході та північному сході країни – уночі температура опуститься до -10…-15 °C. В інших регіонах – від -2 до -6 °C, на заході близько 0 °C. Вдень стовпчики термометрів покажуть 0…+6 °C, на заході через опади можливе похолодання, а на сході очікується від -3 до +2 °C.

У Києві вночі -2…-4 °C, удень +2…+4 °C. Опади малоймовірні, але у другій половині дня посилиться південно-східний вітер.

“Весна розпочнеться вологою погодою із значно слабшими морозами вночі та прохолодним днем – така типова ранньовесняна атмосфера”, – додала Діденко.


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