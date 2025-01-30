Суспільство

Діденко прогнозує тепле завершення січня перед лютневими морозами
30 Січня 2025 21:49
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Харківська набережна / Фото: Суспільне
Харківська набережна / Фото: Суспільне

У п’ятницю, 31 січня, по всій Україні збережеться відносно тепла погода, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“Завтра, 31-го, у завершальну гастроль січня, ще трохи тепла погода побуде, проте вже видніється тенденція до зниження температури повітря і подальшого похолодання”, – зазначила синоптикиня.

Денна температура становитиме +12…+17 °C, на заході місцями +7…+11 °C, у південних областях — +9…+14 °C. Істотних опадів не прогнозується, хоча на заході можливі слабкі дощі чи мряка.

У Києві нічна температура складе +3…+5 °C, вдень — близько +7 °C. Вітер буде південно-східний, помірний, місцями посилиться.

З початку лютого в Україні прогнозується поступове похолодання.

Сьогоднішній четвер – найтепліший день в Україні з найближчої синоптичної перспективи! Завтра, 31-го, у завершальну…

Posted by Наталка Діденко on Thursday, January 30, 2025

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