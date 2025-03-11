Діденко попереджає про сильний вітер та опади

У вівторок, 12 березня, в Україні очікується вітряна погода, у західних областях, у північних та на Вінниччині пройдуть дощі.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

“У південній частині, у центральних областях та на сході – штормовий вітер південно-західного походження до 15-20 метрів за секунду. На заході та півночі – просто рвучкий”, – повідомила Діденко.

У північних районах Сумщини та Чернігівщини похолоднішає до +9+12 градусів, однак у більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть +12…+18°C, а на півдні та в центрі місцями до +20°C.

У Києві очікується рвучкий південно-західний вітер та дощ. Максимальна температура повітря в столиці становитиме +12…+14°C.

Також Діденко нагадала, що з 15 березня в Україні почнеться похолодання. У суботу температура знизиться в західних областях, а в неділю більшість регіонів опиниться під впливом холодної повітряної маси, денні показники знизяться до +4…+10°C.