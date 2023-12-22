Діагностика раку молочної залози у приватній клініці Києва: що варто знати?

Два поширені методи раннього виявлення раку молочної залози, мамографія та ультразвукове дослідження, мають різні переваги та недоліки.

Який метод ефективніший? З цим питанням ми звернулися до фахівців Медичного Центру Consilium Medical, це приватна клініка в Києві, яка надає широкий спектр різнопланових медичних послуг та діагностики, проводить лабораторні дослідження, висококваліфіковані консультації і багато чого іншого.

Якщо жінка помічає зміни в грудях або раннє діагностичне обстеження виявляє відхилення від норми, лікар спочатку проводить детальний збір історії хвороби (анамнез). Потім пальпують груди та пахви. Зазвичай після цього проводиться мамографія або ультразвукове дослідження.

Що таке УЗД молочних залоз?

УЗД молочних залоз – це обстеження, під час якого за допомогою ультразвуку досліджується вся молочна залоза, щоб виявити найменші зміни тканин або уточнити пальпаторні результати. При необхідності також використовується 3D і 4D технологія і кровоносні судини підсвічуються кольором. Ультразвукове дослідження є процедурою поперечного зображення.

Що робить УЗД грудей?

Ультразвукове дослідження молочної залози може виявити ущільнення задовго до того, як вони прощупаються. Це означає, що лікування часто можливе, а лікування менш агресивне (наприклад, без хіміотерапії).

УЗД молочної залози може виявити невеликі структури краще, ніж мамографія у молодих жінок із щільною (твердою) тканиною.

УЗД не боляче і при цьому виді діагностики не використовуються рентгенівські промені.

Що таке мамографія?

Мамографія — це рентгенівське обстеження з випромінюванням. Найважливішими недоліками цього виду є: радіаційне опромінення, іноді відчутний біль, погане або неможливе оцінювання в щільній тканині.

Але офіційна рекомендація полягає в тому, щоб використовувати обидва методи разом. У такий спосіб досягається найвища вірогідність виявлення хвороби.

Втім, для молодих жінок УЗД набагато краще мамографії.

У Медцентрі Consilium Medical зазвичай рекомендують проходити ультразвукове дослідження молочних залоз всім жінкам від 35 років і навіть раніше, якщо є сімейний анамнез. Починаючи з 40 років, УЗД молочних залоз завжди має бути частиною обстеження для раннього виявлення раку.

Якщо обстеження виявлять будь-які аномалії, лікар візьме зразок тканини з підозрілої ділянки грудей. Це називається біопсією. Тільки після дослідження видаленої тканини можна визначити, чи це дійсно рак.

За даними ВОЗ, у 2020 р. рак молочної залози був діагностований у 2,3 млн. жінок і викликав 685 000 випадків смерті в усьому світі. Даний вид є найпоширенішим онкологічним захворюванням у світі. Не маємо на меті вас лякати, але, будь ласка, не зволікайте, проходьте обстеження – адже виявлена на ранній стадії проблема легше піддається лікуванню.