Ді Венс заявив, що Росія пішла на значні поступки щодо мирної угоди з Україною

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія зробила «значні поступки» на шляху до переговорного врегулювання у війні проти України та висловив упевненість у тому, що є прогрес, попри відсутність очевидних кроків до завершення конфлікту, передає Reuters.

У програмі NBC “Meet the Press with Kristen Welker” Венс сказав, що президент Росії Володимир Путін зробив кілька поступок, зокрема погодився надання Україні гарантій безпеки від майбутньої російської агресії.

«Я думаю, що росіяни зробили значні поступки президентові Трампу вперше за три з половиною роки цього конфлікту», – сказав Венс у коментарях, показаних у неділю.

«Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Це, звичайно, була одна з головних вимог на початку. І що важливо, вони визнали, що мають існувати певні гарантії безпеки територіальної цілісності України».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю, яке вийшло в ефір у неділю, заявив, що група країн, включно з членами Ради Безпеки ООН, має стати гарантами безпеки України.

У п’ятницю президент США Дональд Трамп знову пригрозив запровадити санкції проти Росії, якщо протягом двох тижнів не буде прогресу щодо мирного врегулювання в Україні, висловивши невдоволення Москвою через тиждень після своєї зустрічі з Путіним на Алясці.

Венс зазначив, що санкції розглядатимуться у кожному випадку окремо, водночас визнавши, що нові обмеження навряд чи змусять Росію погодитися на припинення вогню з Україною.

Він навів як приклад оголошення Трампом цього місяця додаткового 25% мита на індійські товари у відповідь на закупівлі Нью-Делі російської нафти. За його словами, саме такий економічний тиск застосовуватиметься задля досягнення миру.

«Він намагався чітко дати зрозуміти, що Росію можуть знову запросити до світової економіки, якщо вони припинять убивства. Але якщо цього не станеться, вони й надалі залишатимуться ізольованими», – сказав Венс.