Політика

Дев’ятий пакет санкцій ЄС: хто та що туди потрапило Оприлюднено дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії. Під санкції, зокрема, потрапили: Усі види збройних сил РФ та будь-яка взаємодія з ними

Усі парламентські партії: “Єдина Росія”, КПРФ, ЛДПР, “Справедлива Росія” та “Нові люди”. А також 40 депутатів Держдуми та 44 члени Ради федерації.

20 членів Конституційного суду РФ.

Віце-прем’єр Тетяна Голікова, міністр освіти Сергій Кравцов, міністр науки та освіти Валерій Фальков, міністр культури Ольга Любімова.

Московський кредитний банк, Всеросійський банк розвитку регіонів, Далекосхідний банк.

Роскомнагляд.

Сім російських губернаторів.

Телеведучий Борис Корчевніков, співак Григорій Лепс, режисер та телеведучий Микита Міхалков, перекладач та блогер Дмитро Пучков, дочки Рамзана Кадирова – Айшат та Каріна. Крім того: ЄС заборонив постачання в Росію товарів для авіаційної та космічної галузі, а також дронів

Заборонено європейські інвестиції в енергетичний та гірничодобувний сектори, за винятком видобутку деяких корисних копалин.

Ліцензії на мовлення в країнах ЄС втратили “Перший канал”, телеканали “Росія”, НТВ та Рен-ТВ. Поділитися:



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