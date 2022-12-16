Політика

Дев’ятий пакет санкцій ЄС: хто та що туди потрапило

16 Грудня 2022 21:04
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санкції

Оприлюднено дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії.

Під санкції, зокрема, потрапили:

  • Усі види збройних сил РФ та будь-яка взаємодія з ними
  • Усі парламентські партії: “Єдина Росія”, КПРФ, ЛДПР, “Справедлива Росія” та “Нові люди”. А також 40 депутатів Держдуми та 44 члени Ради федерації.
  • 20 членів Конституційного суду РФ.
  • Віце-прем’єр Тетяна Голікова, міністр освіти Сергій Кравцов, міністр науки та освіти Валерій Фальков, міністр культури Ольга Любімова.
  • Московський кредитний банк, Всеросійський банк розвитку регіонів, Далекосхідний банк.
  • Роскомнагляд.
  • Сім російських губернаторів.
  • Телеведучий Борис Корчевніков, співак Григорій Лепс, режисер та телеведучий Микита Міхалков, перекладач та блогер Дмитро Пучков, дочки Рамзана Кадирова – Айшат та Каріна.

Крім того:

  • ЄС заборонив постачання в Росію товарів для авіаційної та космічної галузі, а також дронів
  • Заборонено європейські інвестиції в енергетичний та гірничодобувний сектори, за винятком видобутку деяких корисних копалин.
  • Ліцензії на мовлення в країнах ЄС втратили “Перший канал”, телеканали “Росія”, НТВ та Рен-ТВ.

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