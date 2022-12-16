Дев’ятий пакет санкцій ЄС: хто та що туди потрапило

Оприлюднено дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії.
Під санкції, зокрема, потрапили:
- Усі види збройних сил РФ та будь-яка взаємодія з ними
- Усі парламентські партії: “Єдина Росія”, КПРФ, ЛДПР, “Справедлива Росія” та “Нові люди”. А також 40 депутатів Держдуми та 44 члени Ради федерації.
- 20 членів Конституційного суду РФ.
- Віце-прем’єр Тетяна Голікова, міністр освіти Сергій Кравцов, міністр науки та освіти Валерій Фальков, міністр культури Ольга Любімова.
- Московський кредитний банк, Всеросійський банк розвитку регіонів, Далекосхідний банк.
- Роскомнагляд.
- Сім російських губернаторів.
- Телеведучий Борис Корчевніков, співак Григорій Лепс, режисер та телеведучий Микита Міхалков, перекладач та блогер Дмитро Пучков, дочки Рамзана Кадирова – Айшат та Каріна.
Крім того:
- ЄС заборонив постачання в Росію товарів для авіаційної та космічної галузі, а також дронів
- Заборонено європейські інвестиції в енергетичний та гірничодобувний сектори, за винятком видобутку деяких корисних копалин.
- Ліцензії на мовлення в країнах ЄС втратили “Перший канал”, телеканали “Росія”, НТВ та Рен-ТВ.
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