Детралекс: як подолати варикоз та геморой?

Варикозна хвороба вен та геморой вважаються «захворюваннями цивілізації». Препарат Детралекс заслуговує особливої уваги, адже він є частиною терапії цих захворювань. На сторінці https://apteka911.ua/drugs/detraleks-d902 можна знайти вичерпну інформацію про Детралекс. Також медична інформаційна система «Аптека 9-1-1» допоможе забронювати онлайн ці ліки: ви можете вибрати оптимальну вартість в одній з аптек-партнерів, а потім забрати препарат самовивозом або отримати поштою. МІС «Аптека 9-1-1» – це надійність і оперативність.

Детралекс в лікуванні варикозної хвороби

Щоби лікувати варикозну хворобу, необхідно пустити в дію не лише лікарські засоби. Варто уникати тривалого знаходження під сонячними променями та перебування на ногах. Також необхідно зменшити масу тіла і використовувати компресійний трикотаж. Але основою системного медикаментозного лікування буде саме флеботропний препарат, наприклад, Детралекс.

Механізм дії цього лікарського засобу природного походження охоплює практично всі стадії венозної недостатності, адже він:

покращує мікроциркуляцію крові;

зменшує розтяжність вен та веностаз;

чинить ангіопротекторну та венотонічну дію;

чинить добре виражену протизапальну дію;

збільшує лімфатичний відтік;

підвищує резистентність капілярів.

До складу Детралексу входить мікронізована форма діосміну, така форма покращує вдвічі швидкість всмоктування у шлунково-кишковому тракті. Тож режим приймання і дієта менше впливатимуть на засвоєння препарату.

Детралекс у лікуванні геморою

Як при гострому, так і при хронічному геморої Детралекс здатен:

усувати запальну реакцію;

стимулювати відтік лімфи;

підвищувати тонус вен;

усувати мікроциркуляторні розлади;

стимулювати венозний кровотік.

Якщо застосовувати Детралекс при гострому геморої, то можна зменшити вираженість запального процесу, больового синдрому, гемороїдальної кровотечі та набряку. При хронічному геморої цей препарат допомагає знизити тонус судин, що знаходяться у прямому кишківнику. Це допоможе хворобі не перейти у фазу, коли буде спостерігатися випадання прямої кишки.

Детралекс – це дуже зручний і ефективний препарат, що допоможе швидко впоратися з негативними проявами «захворювань цивілізації». Головне – забути про самолікування і виконувати всі вказівки лікаря.