Політика

Держдеп США закликав Україну продовжувати агресивні антикорупційні заходи

3 Жовтня 2023 07:03
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сша, корупція

Держдеп США побачив, що останні кілька тижнів Україна вживає агресивних заходів для подолання корупції і закликав продовжувати це робити.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Міллер повідомив, що питання корупції обговорювали з президентом Зеленським під час візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

Окрім цього, антикорупційних заходів в Україні вимагають члени Конгресу США і члени ЄС: “Це зображують як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і зрештою реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС, і це, безперечно, правда”.

Але, насамперед, вважає Міллер, це важливо для самої України, для її здатності будувати стійку економіку.

“Вони будуть сусідами з Росією завжди. Їм потрібна економіка, яка може підтримувати апарат безпеки, щоб стримувати російську агресію в майбутньому. І вони не зможуть цього зробити, якщо корупція буде широко розповсюджена в різних секторах економіки”, – зазначив Міллер.


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