Політика

Держдеп назвав останні ракетні удари по Україні “ознаками слабкості та розпачу”

12 Жовтня 2022 12:43
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війна

Держдепартамент заявив, що останні російські ракетні удари, зважаючи на все, були націлені на знищення електричних мереж, опалювальної та енергетичної інфраструктури і можуть залишити Україну без тепла і світла на тлі наближення зими.

«Ми завжди говорили, що це жорстока агресивна війна, і ці удари, схоже, свідчать про те, що їхній сенс у жорстокості та лише жорстокості, – заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс. – Атаки Кремля були жорстокими та абсолютно невиправданими, але вони також є ознаками слабкості та розпачу».

Прайс заявив, що у цій війні є лише один агресор – Росія.

«Лише Росія роздмухує цю війну у пошуках вигоди та амбіцій, залишаючи за собою смерть, руйнування, злодіяння та розтоптане майбутнє незліченної безлічі людей, – зазначив він. – Є одна людина, яка може зупинити цю війну зараз і вивести російські війська, і це, звісно, ​​Володимир Путін».


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