Держдеп назвав останні ракетні удари по Україні “ознаками слабкості та розпачу”

Держдепартамент заявив, що останні російські ракетні удари, зважаючи на все, були націлені на знищення електричних мереж, опалювальної та енергетичної інфраструктури і можуть залишити Україну без тепла і світла на тлі наближення зими.

«Ми завжди говорили, що це жорстока агресивна війна, і ці удари, схоже, свідчать про те, що їхній сенс у жорстокості та лише жорстокості, – заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс. – Атаки Кремля були жорстокими та абсолютно невиправданими, але вони також є ознаками слабкості та розпачу».

Прайс заявив, що у цій війні є лише один агресор – Росія.

«Лише Росія роздмухує цю війну у пошуках вигоди та амбіцій, залишаючи за собою смерть, руйнування, злодіяння та розтоптане майбутнє незліченної безлічі людей, – зазначив він. – Є одна людина, яка може зупинити цю війну зараз і вивести російські війська, і це, звісно, ​​Володимир Путін».