Політика

Державні картографи КНР позначили спірну з РФ територію як виключно китайську

29 Серпня 2023 20:19
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росія, китай

Китайський державний “Картографічний сервіс стандартних карт” випустив новий, офіційно затверджений комплект географічних карт за 2023 рік, на яких частина територій Росії включена до складу Китаю.

Йдеться про розташований на річці Амур Великий Уссурійський острів, розділений за договором 2008 року між Росією та КНР. На опублікованій карті острів окремо вказаний як східна точка країни.

Великий Уссурійський острів розташований на річці Амур, нижче гирла Уссурі, має територію близько 350 квадратних кілометрів.

Суперечка за контроль над островом тривала між Росією та Китаєм з 1860 року: кордон між державами було проведено прикордонною річкою Амур, а статус островів був невизначеним.


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