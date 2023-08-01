Депутати Київради підпали під підозру ДБР: ухиляються від військової служби

Державне бюро розслідувань повідомило депутатам Київської міської ради про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби.

Про це повідомляє ДБР.

“За даними слідства, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу”.

Повідомляється, що столичні депутати “оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації”, але при цьому отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування у справі здійснює ДБР, а оперативний супровід − СБУ.