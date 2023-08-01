Суспільство

Депутати Київради підпали під підозру ДБР: ухиляються від військової служби

1 Серпня 2023 10:42
читать на русском →
дбр, київ

Державне бюро розслідувань повідомило депутатам Київської міської ради про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби.

Про це повідомляє ДБР.  

“За даними слідства, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу”.

Повідомляється, що столичні депутати “оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації”, але при цьому отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу. 

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування у справі здійснює ДБР, а оперативний супровід − СБУ.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
1 Серпня 2023 12:15

Окупанти вдарили по херсонській лікарні: є загиблий

1 Серпня 2023 12:04

Депутат від партії “Слуга народу” здавав офіс росіянам, які збирали інформацію про ППО
1 Серпня 2023 10:42

Депутати Київради підпали під підозру ДБР: ухиляються від військової служби
1 Серпня 2023 09:22

“Якщо РФ завдасть ядерного удару по Україні, США розцінить це як удар по НАТО” – сенатор США
1 Серпня 2023 07:51

Кількість постраждалих внаслідок удару по Кривому Рогу перевищила вісімдесят

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки