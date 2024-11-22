Кримінал

Депутата, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, отримав довічне ув’язнення
22 Листопада 2024 14:42
прокуратура, сбу
Депутат Керецьківської сільської ради на Закарпатті підірвав гранати під час засідання / Кадр з відео

Сергія Батрина, депутата Керецьківської сільської ради на Закарпатті, засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна за підрив гранат під час сесійного засідання, що призвело до загибелі двох колег.

Трагедія сталася 15 грудня 2023 року. Під час засідання сільради Батрин підірвав три бойові гранати – РГД-5 і Ф-1. Вибухи спричинили травми у 26 осіб, серед яких був і сам нападник. Двоє депутатів, які отримали найтяжчі поранення, згодом померли.

За інформацією СБУ, депутат намагався вплинути на рішення щодо кадрових і бюджетних питань, які обговорювалися на сесії.

Слідство встановило, що Батрин заздалегідь спланував злочин. Через кримінальні зв’язки він придбав бойові гранати та зберігав їх удома. У день сесії він приніс вибухівку до приміщення ради, привів гранати в бойову готовність і по черзі кинув їх у залу, де перебували інші депутати.

Окрім довічного ув’язнення, суд також зобов’язав Батрина відшкодувати матеріальні збитки, завдані внаслідок теракту.


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