Спорт

Депутат Держдуми звинуватив російських футболістів у зраді

26 Листопада 2023 12:44
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росія, футбол

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов розкритикував російських футболістів через відсутність у них бажання жертвувати свою зарплату на потреби російської армії. Він припустив, що російське футбольне середовище «загалом зрадницьке», оскільки від нього не чути заяви на підтримку війни проти України.

“Випадків, щоб хтось із наших футболістів хоч частину своєї нечуваної зарплати віддав на потреби російської армії, щось не пригадую”, – заявив він.

За його словами, футболісти «виявилися вкрай ласими» до державних коштів, але «абсолютно не здатні стати на захист країни». Він зазначив, що саме країна «виростила з них спортсменів та годувала довгі роки кар’єри».

«Але де той футболіст, що палко вітав би спецоперацію і, більше того, не втік із Росії, а, навпаки, записався на фронт добровольцем?» — заявив Олексій Журавльов, зазначивши, що на таке він чекає від спортсменів, які «були гордістю країни», а не «банально йти на поводу у власного гаманця».


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