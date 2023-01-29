Дефіцит в енергосистемі сьогодні є більшим, ніж вчора, – Укренерго

В Україні станом на ранок 29 січня січня споживання електроенергії на тому ж рівні, що й в суботу, 28 січня. Дефіцит в енергосистемі все ще є значним.

Про поточну ситуацію в енергосистемі України повідомили в НЕК “Укренерго”.

В “Укренерго” пояснили, що причиною дефіциту в енергосистемі є російські ракетні та дронові атаки, які пошкодили електростанції та високовольтну мережу.

Там нагадали, що чергова атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

“З технічних причин в ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій, відповідно обсяг виробленої електроенергії в системі знизився. Через це до всіх обленерго доведені зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Але після кожної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше. Наразі фахівці активно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками РФ.