Суспільство

Дефіцит електроенергії складає близько 20% – Укренерго

27 Листопада 2022 14:18
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електропостачання, електроенергія

Станом на ранок 27 листопада виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, з яких на критичну інфраструктуру припадає лише близько 10%.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”. 

Внаслідок похолодання поступово зростає використання електроенергії споживачами. Відтак, режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%.

Зазначається, що Укренерго доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, перевищувати який не можна, а оператор системи розподілу має самостійно визначити види відключень – аварійні чи планові – і безпосередньо їх застосовувати. 

Зокрема, на Львівщині одночасно користуватися електроенергією та водою можуть 50% споживачів. Без електроенергії – 718 населених пунктів області, а 314 частково перебувають без живлення.


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