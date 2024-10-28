Де Ніро та Ді Капріо підтримали Гарріс у її боротьбі за посаду президента США

Актори Роберт Де Ніро і Леонардо Ді Капріо підтримали Камалу Гарріс у передвиборчих перегонах та закликали виборців у Філадельфії прийти на голосування.

Про це повідомляє CBS.

Вони разом з іншими акторами, серед яких Керрі Вашингтон, Тесса Томпсон і Браян Тайрі Генрі, з’явилися на заході від влади Філадельфії на підтримку Гарріс, щоб збільшити явку виборців.

Де Ніро відкрито висловлював свою зневагу до кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа: “Мене так злить, що ми тут говоримо про такий шматок лайна, як Дональд Трамп”.

Гарріс також підтримали популярні американські співаки. Репер Bad Bunny та Дженніфер Лопес і Рікі Мартін підтримали Гарріс після того, як один зі спікерів на політичному мітингу Дональда Трампа у Нью-Йорку назвав Пуерто-Рико “плаваючим островом сміття”.

Зазначається, що цей відверто расистський коментар викликав хвилю обурення серед відомих пуерториканців та багатьох інших у медіа та розважальній сфері.