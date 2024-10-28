Політика

Де Ніро та Ді Капріо підтримали Гарріс у її боротьбі за посаду президента США
28 Жовтня 2024 07:38
читать на русском →

Актори Роберт Де Ніро і Леонардо Ді Капріо підтримали Камалу Гарріс у передвиборчих перегонах та закликали виборців у Філадельфії прийти на голосування.

Про це повідомляє CBS.

Вони разом з іншими акторами, серед яких Керрі Вашингтон, Тесса Томпсон і Браян Тайрі Генрі, з’явилися на заході від влади Філадельфії на підтримку Гарріс, щоб збільшити явку виборців.

Де Ніро відкрито висловлював свою зневагу до кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа: “Мене так злить, що ми тут говоримо про такий шматок лайна, як Дональд Трамп”.

Гарріс також підтримали популярні американські співаки. Репер Bad Bunny та Дженніфер Лопес і Рікі Мартін підтримали Гарріс після того, як один зі спікерів на політичному мітингу Дональда Трампа у Нью-Йорку назвав Пуерто-Рико “плаваючим островом сміття”.

Зазначається, що цей відверто расистський коментар викликав хвилю обурення серед відомих пуерториканців та багатьох інших у медіа та розважальній сфері.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Жовтня 2024 07:06

Росіяни поцілили по багатоповерхівці у Харкові
28 Жовтня 2024 07:19

У Воронезькій області РФ дрони атакували спиртзавод
27 Жовтня 2024 21:04

Окупанти скинули на Харків КАБи, є постраждалі
27 Жовтня 2024 19:16

Міжнародні спостерігачі оцінили вибори в Грузії
27 Жовтня 2024 17:19

Північних корейців везуть на фронт вантажівками з цивільними номерами – ГУР
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки