Де купити великий махровий рушник?

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Який можна купити рушник махровий?

Рушники, як і люди, бувають різними. Маленькими, середніми, великими і т.д.. При цьому, жоден з них не гірший або не кращій за інший. Адже кожен має своє призначення і кожне призначення на своєму місці.

30*30 або 30*40 см. просто необхідні для протирання посуду.

Середні, починаючи від 50*70 до 40*70см. Ідеальні для витирання обличчя чи рук після вмивання.

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