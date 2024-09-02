Скандальному блогеру Слобоженку обрали запобіжний захід

Правоохоронці обрали запобіжні заходи столичному блогеру, який ухилився від сплати понад 200 млн грн податків, та його спільнику.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

В Офісі генпрокурора не назвали ім’я блогера, однак деталі свідчать, що мова йде про Олександра Слобоженка.

Також змінено раніше обраний запобіжний захід його спільнику на тримання під вартою із можливістю внесення 45 млн 420 тис грн застави та взято під варту в залі суду.

Нагадаємо, блогер та його спільник підозрюються в умисному ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 212, ст. 209 КК України). За даними слідства, частину з цих коштів блогер легалізував, придбавши елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміум класу.

Зазначається, що наразі блогер перебуває в розшуку.