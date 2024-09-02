Політика

Reuters: дослідники знайшли місце розміщення російської ядерної ракети “Буревісник”
2 Вересня 2024 17:54
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росія, ядерна зброя
Супутниковий знімок ймовірного місця розташування російської ядерної ракети “Буревісник” / REUTERS

Кілька американських дослідників, які вивчили супутникові знімки, визначили ймовірне місце розміщення крилатої ракети “Буревісник” з ядерною компонентою, про яку Володимир Путін уперше розповів у 2018 році, пише Reuters.

На зображеннях, зроблених 26 липня компанією Planet Labs, видно споруджувані об’єкти, розташовані по сусідству зі сховищем ядерних боєголовок у районі військового містечка Вологда-20. Вологда-20, зі свого боку, розташоване в околицях селища Чебсара у Вологодській області – приблизно за 70 кілометрів на захід від самої Вологди і за 500 кілометрів на північ від Москви.

За словами Декера Евелета, аналітика дослідницької організації CNA, на знімку видно дев’ять споруджуваних стартових майданчиків. Вони розташовані трьома групами й обгороджені земляними валами, які мають захистити від атаки або від детонації на одному з майданчиків унаслідок випадкового вибуху на іншому.

З оцінкою Евелета погодився дослідник Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері. На його думку, ймовірне місце розміщення “Буревісника” дає змогу припустити, що Росія розпочинає розгортання проєкту після серії випробувань останніми роками.

Ще один дослідник, Ганс Крістенсен із Федерації американських учених, також припускає, що на знімках видно стартові майданчики та інші об’єкти, які можуть бути пов’язані з “Буревісником”, але зазначає, що не може дати однозначну оцінку, оскільки Росія зазвичай не розміщує ракетні пускові установки поруч зі сховищем ядерних боєголовок.


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