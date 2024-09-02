Політика

США конфіскували літак Ніколаса Мадуро
2 Вересня 2024 20:15
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Венесуела, сша
Літак самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро / Скриншот з відео

Влада США конфіскувала літак самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро, оголосивши, що його придбали з порушенням американських санкцій. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Літак використовувався для державних візитів Мадуро, його вартість оцінюють приблизно в 13 мільйонів доларів. Останніми місяцями він перебував у Домініканській республіці, влада якої співпрацює зі США з цього питання.

Найближчим часом літак переженуть до Флориди. У влади Венесуели, як підкреслюється, буде право оскаржити рішення про вилучення.


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