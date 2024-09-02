США конфіскували літак Ніколаса Мадуро

Влада США конфіскувала літак самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро, оголосивши, що його придбали з порушенням американських санкцій. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Літак використовувався для державних візитів Мадуро, його вартість оцінюють приблизно в 13 мільйонів доларів. Останніми місяцями він перебував у Домініканській республіці, влада якої співпрацює зі США з цього питання.

Найближчим часом літак переженуть до Флориди. У влади Венесуели, як підкреслюється, буде право оскаржити рішення про вилучення.