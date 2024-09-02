Суспільство

Перші 40 українських шкіл приєдналися до застосунку “Мрія”
2 Вересня 2024 17:10
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освіта, школа
Президент України Володимир Зеленський виступає на регіональному освітньому форумі "Створюємо майбутнє разом" / Фото: Офіс президента

В Україні перші 40 шкіл приєдналися до додатку “Мрія”. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час регіональногт освітнього форуму “Створюємо майбутнє разом” у Запоріжжі.

“Загалом на старті вже є 100 тисяч користувачів у різних частинах нашої держави, і зокрема тут, у Запоріжжі. Але мають можливість приєднатися всі школи України. Я вдячний усім в команді нашої держави, хто працював заради “Мрії”, – сказав президент.

Він додав, що “Мрія” – це окремий застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи.

“Тобто смартфон дасть змогу легше та ефективніше керувати всім процесом навчання. Вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію і планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому непотрібних паперів”, – зауважив президент.

У застосунку школярі отримають ID-картку, зможуть виконувати навчальні завдання, якісніше планувати свій день, знаходити й переглядати освітній контент. Батьки матимуть змогу бачити, як дитина вчиться. Учителі зможуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, додатковими матеріалами, ставити оцінки та позначати відвідування.


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