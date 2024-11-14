ДБР затримало правоохоронця, який переправляв ухилянтів за кордон

Правоохоронці повідомили про підозру столичному поліцейському, який займався нелегальним переправленням чоловіків призовного віку через кордон на Закарпатті.

За інформацією ДБР, правоохоронець знаходив клієнтів через соціальні мережі. Двом киянам призовного віку він сказав залишити по 10 тисяч доларів у сміттєвих контейнерах у Києві як оплату за послугу. Згодом він зустрів їх в іншій точці міста, після чого разом вони вирушили на автомобілі до Мукачева.

Як уточнюють у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, підозрюваний під час переміщення використовував службове посвідчення для подолання поліцейських блокпостів і змінював номерні знаки для маскування.

В Мукачеві він викликав таксі, щоб відправити чоловіків до села поблизу кордону з Угорщиною, звідки вони повинні були пройти до кордону пішки. Однак спроба перетину завершилася затриманням чоловіків прикордонниками.

Підозрюваного старшого лейтенанта поліції взято під варту з правом внесення застави. Йому інкримінують незаконне переправлення осіб через кордон за попередньою змовою групи осіб, що передбачає до 9 років позбавлення волі.