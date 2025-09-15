ДБР розслідує смертельну ДТП на Харківщині за участю військовослужбовця

Слідчі Державного бюро розслідувань встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 13 вересня неподалік села Шарівка, Валківського району Харківської області. Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За попередніми даними, близько 12:00 фургон під керуванням військовослужбовця зіткнувся з легковим автомобілем. Унаслідок аварії водій і пасажирка легковика загинули на місці.

На місце одразу прибули співробітники ДБР, які проводять першочергові слідчі дії для з’ясування механізму та обставин трагедії. Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України — порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб.

У соцмережах повідомляють, що жертвами ДТП стала молода подружня пара, у якої залишилися двоє дітей: хлопчик 10 років і дівчинка віком 9 місяців.