ДБР готується вручити Шабуніну оновлену підозру, — Центр протидії корупції

Сьогодні, 13 серпня, слідчі Державного бюро розслідувань прибули до Харківської області, де проходить службу голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Мета — вручити оновлену підозру.

Про це повідомили в ЦПК.

За даними Центру протидії корупції, кваліфікацію раніше оголошених злочинів не змінено, нових статей слідчі не додали, проте оновило опис обставин.

“Поки зрозуміло, що ДБР не змінює раніше кваліфіковані злочини і не додає нових статей. Змінюють опис обставин вчинення “злочину”, — йдеться у повідомленні.

У ЦПК заявили, що такі дії є продовженням тиску на активіста та спробою влади “закрити рота всім, хто має сміливість критикувати дії влади”.

“Анонсованої ДБР підозри щодо авто так і немає. Тож ми вимагаємо або офіційного вибачення, або заяви про звільнення через профнепридатність”, — заявили в ЦПК.

Справа ДБР проти Віталія Шабуніна

11 липня ДБР повідомило про підозру керівнику ГО “Центр протидії корупції” Віталію Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайство. У ДБР заявили, що підозра не повʼязана з його професійною діяльністю.

За даними слідчих, Шабунін мобілізувався у 2022 році, але упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби. Також активіст нібито під виглядом “відряджень” перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони.

У будинку Шабуніна, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він служить, пройшли обшуки. У ЦПК заявили, що підозра та обшуки у голови ЦПК Віталія Шабуніна є “свавіллям та політичною розправою”.