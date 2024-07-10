Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні винищувачів F-16, – Блінкен

Данія та Нідерланди вже розпочали процес передачі Україні західних винищувачів F-16. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час форуму НАТО

“Я також радий оголосити, що поки ми говоримо, здійснюється передача [Україні] літаків F-16 з Данії та Нідерландів”, – заявив він.

За його словами, ці F-16 літатимуть в українському небі вже цього літа, “щоб забезпечити, що Україна може продовжувати ефективно захищати себе”.

Також президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з Вашингтона, де сказав, що “вже дуже скоро буде рішення по F-16”.

“Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 “петріотів” і десятки інших систем ППО, сьогодні – рішення по літаках. Будуть зараз і дві нові безпекові угоди”, – повідомив президент.