Політика

Данія передала Україні 6 винищувачів F-16, на черзі ще 13
19 Листопада 2024 20:07
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данія, літаки
Винищувач F-16 Повітряних Сил ЗСУ / Фото: Офіс президента України

Данія передала Україні першу партію з шести винищувачів F-16 із загалом запланованих 19 літаків. Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

“Наші плани щодо F-16 залишаються незмінними. Шість літаків уже доставлено — це перша партія. Ми тренуємо українських пілотів із серпня минулого року. Це складний процес, але він рухається вперед. Надалі буде ще дві партії, доки не передамо всі 19 літаків”, — зазначила Фредеріксен.

Українські Повітряні сили вже використовують F-16 у бойових діях. Під час масованої повітряної атаки 17 листопада, коли Росія застосувала ракети різних типів та ударні дрони Shahed, українські пілоти на F-16 збили близько десяти ворожих цілей.


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