Дані про втрати ЗСУ, про які заявив Шойгу, розійшлися із даними Конашенкова

З 24 лютого по 20 вересня у щоденних зведеннях офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков розповів не менше ніж про 83 тисячі вбитих українських військових, підрахувало видання «Агентство».

Ці дані значно перевищують втрати української армії, про які заявив 21 вересня міністр оборони Росії Сергій Шойгу. За його словами, за час війни Україна втратила 61 207 військових загиблими та 49 368 пораненими.

Крім того, дані про вбитих на війні російських військових із повідомлення Шойгу менше, ніж кількість похованих військовослужбовців, про які відомо за відкритими джерелами.

Як заявив міністр, з початку російського вторгнення загинуло 5937 військовослужбовців РФ. У свою чергу «Медіазона» та «Російська служба BBC» ще на початку вересня підтвердили за відкритими джерелами, зокрема повідомленнями регіональної влади, загибель більш ніж 6 тисяч військових. “Медіазона” зазначила , що до 21 вересня підтверджено загибель понад 6,6 тисяч російських військовослужбовців.