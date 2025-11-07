Далекобійні дрони ГУР уразили Стерлітамакський нафтохімічний завод: куди влучили

6 листопада оператори далекобійних дронів ГУР МО України завдали вогневого ураження по Стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ). Підприємство розташоване у Башкортостані в РФ.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Стерлітамакський нафтохімічний завод (СНХЗ) є одним із ключових підприємств нафтохімпрому Росії.

На підприємстві виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу, зокрема ― іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.

“Внаслідок удару по ворожому нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу ― присадки до авіаційного пального”, ― розповіли в ГУР.