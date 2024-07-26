Дайвери знайшли затонулий корабель XIX століття з шампанським і мінеральною водою

У глибинах Балтійського моря виявлено затонулий корабель XIX століття, набитий ящиками з нерозпечатаним шампанським.

За словами команди польських дайверів, які зробили знахідку біля берегів Швеції, давно забуте судно було щільно завантажене шампанським.

На затонулому кораблі, виявленому в Балтійському морі, було знайдено значний вантаж нерозпечатаних пляшок шампанського / Фото Baltictech

“Весь затонулий корабель вщерть набитий ящиками з шампанським, мінеральною водою і порцеляною”, – заявив Томаш Стачура, керівник команди дайверів Baltictech, яка виявила затонулий корабель, у прес-релізі, надісланому CNN.

Згідно з веб-сайтом фірми, Стачура – “один із найактивніших дайверів у Балтійському морі”, який “зробив тисячі підводних фотографій затонулих кораблів Балтики”. Проте недавня знахідка відрізняється від інших, сказав він, пояснивши, що на борту було знайдено близько 100 пляшок.

“Я пірнаю вже 40 років, і часто трапляється, що знаходять одну або дві пляшки… Але щоб виявити затонуле судно з такою кількістю вантажу – це для мене вперше”, – сказав він у релізі.

За його словами, знахідка була “значною мірою випадковістю”, оскільки дайвери вже багато років прочісують морське дно в пошуках затонулих кораблів.

“Ми просто перевіряли нові місця, які я вивчав роками, з чистої цікавості, і ось тоді-то ми і натрапили на це затонуле судно”, – каже Стачура. “Ми не очікували, що це щось значне, і навіть на мить засумнівалися, чи варто взагалі занурюватися”.

Однак двоє з команди вирішили поглянути на нього, здійснивши “швидке занурення”, але були відсутні майже дві години, ідеться в повідомленні на сайті команди.

Затонуле судно було “в дуже хорошому стані”, а вантажу на ньому було багато. “Його було так багато, що нам було важко судити про його кількість”, – йдеться в повідомленні.

Хоча шампанське, звичайно, дало привід для свята, саме пляшки з водою, можливо, пролили найбільше світла на історію судна.

У пресрелізі йдеться про те, що вода була в запечатаних глиняних пляшках із маркою Selters – “німецька марка, яку високо цінували в XIX столітті, часто призначали для королівських столів, її вважали майже лікувальною”.

Вона видобувається з однойменного мінерального джерела в місті Сельтерс, розташованому в центральній німецькій землі Гессен, і розливається в пляшки вже понад 800 років.

“Нам вдалося сфотографувати назву бренду, вибиту на глиняній пляшці, яка виявилася німецькою компанією Selters – її виробляють і донині”, – повідомив дайвер і підводний відеограф Марек Какай.

За даними сайту Baltictech, “її цінність була настільки велика, що транспортування супроводжувала поліція”.

“Завдяки формі штемпеля і за допомогою істориків ми знаємо, що наш вантаж був виготовлений між 1850-1867 роками. Цікаво, що гончарна фабрика, в пляшку якої було розлито воду, також існує, і ми підтримуємо з ними контакт, щоб з’ясувати більше деталей”.

Дайвери повідомили шведську регіональну владу про судно, яке перебувало приблизно за 20 морських миль на південь від шведського острова Еланд. Однак вилучення вмісту човна може зайняти деякий час через адміністративні обмеження, сказав Стачура.

“Вона пролежала там 170 років, тож нехай пролежить ще рік, і у нас буде час краще підготуватися до операції”, – сказав він.