“Да, х@хлы вас любят и ждут”. Дружина військового рф коментує останні події на фронті

Військовий рф поскаржився дружині, що під час наступу, який повинен початися зо дня на день, українська армія їх знищить, як і попередніх «смертників». Про це йдеться у перехопленні телефоної розмови, яку оприлюднило ГУР Міноборони України.

Окупант розповідає дружині про майбутній наступ та хаос, який здійнявся навколо цієї новини:

“наши уже сходили, оп*здюлились, сейчас еще и мы пойдем, еще раз оп*здюлимся!”

“начали заезжать, бл*, и половина, короче, не заехала”

“за 7 минут размолотили наших вместе с танками”.

І таке інше.

“Да, хохлы вас любят и ждут”, – прокоментувала дружина.