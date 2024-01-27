Суспільство

“Да, х@хлы вас любят и ждут”. Дружина військового рф коментує останні події на фронті

27 Січня 2024 18:17
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гур

Військовий рф поскаржився дружині, що під час наступу, який повинен початися зо дня на день, українська армія їх знищить, як і попередніх «смертників». Про це йдеться у перехопленні телефоної розмови, яку оприлюднило ГУР Міноборони України.

Окупант розповідає дружині про майбутній наступ та хаос, який здійнявся навколо цієї новини:

  • “наши уже сходили, оп*здюлились, сейчас еще и мы пойдем, еще раз оп*здюлимся!”
  • “начали заезжать, бл*, и половина, короче, не заехала”
  • “за 7 минут размолотили наших вместе с танками”.

І таке інше.

“Да, хохлы вас любят и ждут”, – прокоментувала дружина.


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