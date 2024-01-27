“Да, х@хлы вас любят и ждут”. Дружина військового рф коментує останні події на фронті

Військовий рф поскаржився дружині, що під час наступу, який повинен початися зо дня на день, українська армія їх знищить, як і попередніх «смертників». Про це йдеться у перехопленні телефоної розмови, яку оприлюднило ГУР Міноборони України.
Окупант розповідає дружині про майбутній наступ та хаос, який здійнявся навколо цієї новини:
- “наши уже сходили, оп*здюлились, сейчас еще и мы пойдем, еще раз оп*здюлимся!”
- “начали заезжать, бл*, и половина, короче, не заехала”
- “за 7 минут размолотили наших вместе с танками”.
І таке інше.
“Да, хохлы вас любят и ждут”, – прокоментувала дружина.