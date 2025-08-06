Цивінський пройшов поліграф, його призначення директором БЕБ може відбутися вже сьогодні

Олександр Цивінський, який став переможцем конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, пройшов поліграф. Про це він розповів у коментарі “Суспільному”, зазначивши, що результати вже передано до Кабміну Службою безпеки України.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в політичних колах, призначення Цивінського на посаду може відбутися вже сьогодні – 6 серпня.

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1 серпня премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що єдиний переможець на посаду директора Бюро економічної безпеки пройде поліграф. Це потрібно, щоб гарантувати “позбавлення маніпуляцій”.

Олександр Цивінський — керівник третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ, керував операцією “Чисте місто” у Києві. Також Олександр Цивінський має доступ до державної таємниці, як керівник підрозділу детективів НАБУ.

Україна мала призначити нового директора БЕБ до 31 липня 2025 року згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику, який уклали Україна та Міжнародний валютний фонд.