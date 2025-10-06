Циклон принесе дощі на південь і захід України — прогноз від Наталки Діденко

Циклон, що сформувався над півднем України, завтра, 7 жовтня, зумовить дощі на Одещині, Вінниччині, у Тернопільській та Хмельницькій областях. На решті території країни істотних опадів не очікується, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря залишатиметься неоднорідною по регіонах:
- на заході — +9…+12°C,
- у центрі — +12…+16°C,
- на півночі — +12…+14°C,
- на півдні та сході — +15…+21°C,
- у Дніпропетровській області місцями до +18°C.
У Києві 7 жовтня — без істотних опадів, денна температура становитиме близько +14°C.
Синоптикиня порадила українцям подбати про здоров’я у прохолодну пору:
«Вогкість та віруси підстерігають, маскуйтеся вітамінами, теплими куртками, чаями і пухнастими котами», — написала Наталка Діденко.