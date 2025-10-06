Циклон принесе дощі на південь і захід України — прогноз від Наталки Діденко

Циклон, що сформувався над півднем України, завтра, 7 жовтня, зумовить дощі на Одещині, Вінниччині, у Тернопільській та Хмельницькій областях. На решті території країни істотних опадів не очікується, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря залишатиметься неоднорідною по регіонах:

на заході — +9…+12°C ,

, у центрі — +12…+16°C ,

, на півночі — +12…+14°C ,

, на півдні та сході — +15…+21°C ,

, у Дніпропетровській області місцями до +18°C.

У Києві 7 жовтня — без істотних опадів, денна температура становитиме близько +14°C.

Синоптикиня порадила українцям подбати про здоров’я у прохолодну пору: