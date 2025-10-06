        Новини

        Циклон принесе дощі на південь і захід України — прогноз від Наталки Діденко

        Сергій Бордовський
        6 Жовтня 2025 21:58
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото: Ігор Піддубний/Facebook
        Ілюстративне фото / Фото: Ігор Піддубний/Facebook

        Циклон, що сформувався над півднем України, завтра, 7 жовтня, зумовить дощі на Одещині, Вінниччині, у Тернопільській та Хмельницькій областях. На решті території країни істотних опадів не очікується, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        Температура повітря залишатиметься неоднорідною по регіонах:

        • на заході — +9…+12°C,
        • у центрі — +12…+16°C,
        • на півночі — +12…+14°C,
        • на півдні та сході — +15…+21°C,
        • у Дніпропетровській області місцями до +18°C.

        У Києві 7 жовтня — без істотних опадів, денна температура становитиме близько +14°C.

        Реклама
        Реклама

        Синоптикиня порадила українцям подбати про здоров’я у прохолодну пору:

        «Вогкість та віруси підстерігають, маскуйтеся вітамінами, теплими куртками, чаями і пухнастими котами», — написала Наталка Діденко.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини