Цьогоріч Данія планує витратити близько 1,4 млрд євро на закупівлю зброї у українського ОПК

Цьогоріч Данія планує витратити близько 1,4 млрд євро на замовлення зброї для України безпосередньо в українських оборонних компаній.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє “Європейська правда”.

Він нагадав, що торік Данія розмістила подібних контрактів на суму близько 600 млн євро, а результати ”данської моделі” продемонстрували високу ефективність.

“Моя очікування – що цього року ми зможемо інвестувати близько 1,4 млрд євро напряму в українські компанії ОПК. Ми переконалися, що український оборонно-промисловий комплекс працює дуже швидко . І це вигідніше з фінансової точки зору”, – сказав міністр.

Поульсен закликав союзників розширювати практику фінансування виробництва озброєнь в Україні й висловив надію, що до цього формату долучиться більше країн.