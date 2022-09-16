Кримінал

Цієї ночі російські окупанти знову вдарили по Харкову, є поранені

16 Вересня 2022 07:03
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Ракетні влучання зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 3.30 год, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, одне з влучань – у землю біля двохповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль. “Легкі осколкові поранення отримали 2 дорослих та 2 дітей 5 та 17 років. Госпіталізації не потребували”, – написав він у Telegram.

У Київському районі росіяни ракетою влучили в одноповерхову будівлю. Попередньо – постраждалих немає.


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