Цієї ночі російські окупанти знову вдарили по Харкову, є поранені

Ракетні влучання зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 3.30 год, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, одне з влучань – у землю біля двохповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль. “Легкі осколкові поранення отримали 2 дорослих та 2 дітей 5 та 17 років. Госпіталізації не потребували”, – написав він у Telegram.

У Київському районі росіяни ракетою влучили в одноповерхову будівлю. Попередньо – постраждалих немає.