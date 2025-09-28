“Цілі удару досягнуто”: МО рф похвалилось черговою атакою по Україні

Росія вчергове відзвітувала про масовану атаку по Україні, цинічно назвавши її «ударами по військових об’єктах». Міністерство оборони рф заявило, що вночі завдало ударів «високоточною зброєю та дронами» по підприємствах оборонної промисловості та інфраструктурі військових аеродромів.

У відомстві стверджують, що «усі цілі були уражені». Подібні заяви російська пропаганда робить щоразу після масованих атак, замовчуючи фактичні наслідки для мирних міст та цивільного населення.

Нагадаємо, уніч на 28 вересня понад 12 годин тривала масована російська атака на територію України. У Києві відомо про чотирьох загиблих, серед яких 12-річна дівчинка; загалом в Україні — щонайменше 40 поранених людей, серед них є діти. Під обстріл підпали підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

Реклама

Реклама

Президент Зеленський охарактеризував атаку як «звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст».