“Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь” – Зеленський відреагував на масовану російську атаку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 12 годин тривала масована російська атака на територію країни. За його словами, супротивник застосував «майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема “кинджали”». Вранці у небі знову зʼявилися «російсько-іранські “шахеди”».

Основними напрямками ворожої атаки, за повідомленням голови держави, були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина та Одещина. Внаслідок обстрілів у столиці пошкоджено будівлю Інституту кардіології.

За інформацією з допису, у Києві відомо про чотирьох загиблих, серед яких 12-річна дівчинка; загалом в Україні — щонайменше 40 поранених людей, серед них є діти.

Під обстріл підпали, як зазначив Президент, підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури. «Всі необхідні служби працюють на місцях», — додав він.

Президент охарактеризував атаку як «звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст» і повʼязав її з підсумками тижня Генеральної асамблеї ООН, відзначивши, що «Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу». За його словами, Кремлю вигідно продовжувати війну, поки «є кошти від енергетики та діє тіньовий флот».

Президент пообіцяв, що Україна «буде й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії». Він закликав світ підтримати жорсткі санкції та вимоги щодо припинення імпорту з Росії: «Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, “сімки”, “двадцятки”.»