Цікава історія баккари, яку ви, можливо, не знали

Зіграти в відому карткову гру баккару, що є популярною розвагою в багатьох онлайн казино, можна на реальні гроші. але для цього потрібно обрати надійний майданчик, і допоможе в цьому інформація, розміщена на оглядовому порталі https://obzorro.com.ua/.

З’явилась ця гра дуже давно, приблизно 500 років тому, і історія її виникнення цікава. Еволюціонуючи, баккара стала невід’ємною частиною віртуальних гральних закладів, і в неї полюбляють грати геймери з різним ігровим досвідом.

Як з’явилася баккара

Варіантів виникнення цієї карткової гри досить багато. Згідно одних джерел, вона зародилась у Франції, інші вважають, що її батьківщиною є Італія. Зважаючи на те, що найбільшою популярністю користується версія відносно Італії, вона вважається найбільш точною та правдивою.

Датою її появи прийнято вважати 1400-ті роки, коли її створив Фальгуере і дав назву «баккара» (з італійської перекладається як «нуль»), тому що вартість лицьових карток була нульовою.

Якщо вірити легендам, основою для створення баккари став старовинний етруський фольклор про діву, яка кинула кістку, що мала дев’ять граней. Існує версія, що жінка була вагітна, і при випаданні 8-ки чи 9-ки вона ставала жрицею, а при 6 або 7 вона мала залишитись жива, але втратила б всі свої жрецькі ролі. А при випаданні цифри меншої за 6, вона мала б втопитися в морі.

Після того, як гра стала популярною в Італії, вона поширилась у Франції (1800 роки), де її стали називати «Chemin de Fer». Під час правління короля Карла VIII баккара була грою аристократії. І грати з королівською особою в неї могли лише французькі дворяни та багатії. Так продовжувалось на протязі кількох століть.

Після Франції баккара стала відома в Англії, куди її привезли французькі мандрівники. В Британії вона за короткий період часу стала розвагою для людей різного соціального статусу, тобто для всіх.

З Європи баккара помандрувала через простори океану і поширилася в Південній Америці та Карибському басейні. Вона була відома під назвою «Punto Banco». Для того, щоб стати прийнятною для місцевої культури, розвага була адаптована кількома способами. І головна зміна полягала в тому, що гравці грали в неї не один проти одного, а тільки проти казино (заклади виступали у ролі банків). Згодом гру стали називати «Американською баккарою».

Сьогодні баккара вважається однією з найпопулярніших ігор, і є не тільки в наземних клубах, а й в асортименті онлайн казино. Грати в неї можна як на реальні гроші, так і в безкоштовному демонстраційному режимі для ознайомлення.