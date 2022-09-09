Цей вікенд краще провести вдома

За даними синоптиків, погода на вихідних буде похмурою (за винятком кількох регіонів) і з великим діапазоном денних температур — від +10…+12°С на півночі та в центрі до +20…+22°С на півдні.

Погода у суботу 10 вересня

У суботу насолодитися м’яким осіннім теплом зможуть лише жителі Криму, Херсонської та Одеської областей — термометри тут покажуть +23…+24 °С. У Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях буде прохолодніше, але також доволі комфортно — +17…+19 °С.

У західних регіонах, Харківській та Вінницькій областях очікується до +16…+18 °С, на Волині та у Рівненській області — +14…+16 °С. А от жителі Житомирської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської та Київської областей навряд чи захочуть вилізати з-під теплих ковдр — тут вдень прогнозується лише +10…+12°С.

Практично на всій території країни в суботу очікуються опади, ясно буде лише в Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях. Найсильніші дощі пройдуть у Чернігівській, Івано-Франківській та Житомирській областях, грози — на Закарпатті, у центрі та на півдні.

Погода в неділю 11 вересня

У Волинській, Рівненській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях термометри вдень покажуть лише +11…+14 °С — добре, що в неділю можна залишитися вдома. У центральних та західних регіонах очікується +15…+17 °С, на сході — +17…+19 °С, на півдні — +22…+23 °С.

Сонячно буде лише у Донецькій та Луганській областях, на решті території пройдуть дощі, на півдні та південному сході — з грозами.