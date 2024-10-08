Суспільство

Cили ППО знищили вночі 18 ударних дронів
8 Жовтня 2024 09:07
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дрони, ппо
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У ніч на 8 жовтня ворог атакував Україну балістичні ракети та ударні дрони. Сили оборони знищили 18 Шахедів.

Про це повідомляють Повітряні сили.

“У ніч на 8 жовтня 2024 року (із 19:00 07.10 по 08:30 08.10) ворог задав удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М з окупованого Криму, а також 19 ударними БПЛА із Приморсько-Ахтарська”, – йдеться у повідомленні.

У результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях.

Так, авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та РЕБ Сил оборони України знищили 18 БПЛА, ще один ударний дрон повернувся в Росію.


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