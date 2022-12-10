Суспільство

CША готують команди саперів для розмінування територій в Україні 

10 Грудня 2022 14:23
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сша

У США розраховують до весни 2023 року сформувати та профінансувати роботу 100 розмінувальних команд в Україні.

Про це заявив представник Державного департаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре під час брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США в четвер, повідомляє “Голос Америки“.

Тірре відзначив високу ефективність українських саперів, які, починаючи з березня, знешкодили близько 500 тис вибухонебезпечних предметів. Водночас представник Держдепартаменту США наголосив, що українцям потрібні додаткові навчання, адже серед саперів уже були втрати в процесі роботи.

На тренування, обладнання, а також забезпечення роботи команд із розмінування в Україні Державний департамент США цього року виділяє 91,5 млн дол.

Віце-президент компанії Tetra Tech Тодд Бігг повідомив, що три команди з розмінування за підтримки США вже готуються до роботи на сході та півдні України. Про це він розповів під час брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США.

“Зараз ми маємо три команди в Харківській та Миколаївській областях, вони починають досліджувати території щодо виявлення вибухонебезпечних предметів, і це дозволить внести відповідну інформацію в українську базу. Тоді ці розмінувальні команди отримають завдання і ресурси відповідно до міжнародних стандартів”, – сказав Бігг.


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