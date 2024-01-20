Політика

CNN: західні розвідки вважають, що війна в Україні триватиме ще щонайменше два роки

20 Січня 2024 14:31
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війна

Війна в Україні може тривати ще щонайменше два роки, таку думку висловили джерела CNN, знайомі з даними розвідок.

Як вважають джерела телекомпанії, два роки війна триватиме незалежно від наявності та розміру допомоги Україні з боку США.

Низка опитаних телекомпанією експертів вважають, що військові дії, ймовірно, триватимуть ще п’ять років. При цьому, як вважають джерела CNN, малоймовірно, що у 2024 році одна зі сторін доб’ється помітної переваги.

Україна в найближчий рік буде відновлювати збройні сили і нарощувати військове виробництво. І тільки після цього зможе зробити нову спробу контрнаступу, зазначає CNN.

З огляду на те, що війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще щонайменше два роки, Білий дім має намір домогтися фінансування для України до нових президентських виборів. Як зазначає CNN з посиланням на джерела, у Білому домі є розуміння, що в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах фінансову підтримку Києва буде урізано.


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