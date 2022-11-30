CNN: США можуть оголосити “ЧВК Вагнера” ​​терористичною організацією

США розглядають можливість включення “ЧВК Вагнера” до списку іноземних терористичних організацій, повідомляє CNN із посиланням на представника адміністрації президента Джо Байдена.
Остаточне рішення поки що не прийняте, і неясно, коли це буде зроблено з огляду на трудомісткий юридичний процес при ухваленні такого рішення, пояснив чиновник.
“ЧВК Вагнера” вже перебуває під санкціями США, але оголошення її терористичною організацією потенційно загрожує їй тяжчими наслідками.
Згідно американських законів, для всіх осіб, які підпадають під юрисдикцію США, заборонено будь-яке сприяння подібним організаціям. Іноземним членам таких організацій заборонено в’їзд до США, а тим, хто перебуває в США, загрожує депортація. Крім того, всі фінансові установи США, де зберігаються активи таких організацій, зобов’язані взяти їх під свій контроль і повідомити про них владу.