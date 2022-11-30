CNN: США можуть оголосити “ЧВК Вагнера” ​​терористичною організацією

США розглядають можливість включення “ЧВК Вагнера” ​​до списку іноземних терористичних організацій, повідомляє CNN із посиланням на представника адміністрації президента Джо Байдена.

Остаточне рішення поки що не прийняте, і неясно, коли це буде зроблено з огляду на трудомісткий юридичний процес при ухваленні такого рішення, пояснив чиновник.

“ЧВК Вагнера” ​​вже перебуває під санкціями США, але оголошення її терористичною організацією потенційно загрожує їй тяжчими наслідками.

Згідно американських законів, для всіх осіб, які підпадають під юрисдикцію США, заборонено будь-яке сприяння подібним організаціям. Іноземним членам таких організацій заборонено в’їзд до США, а тим, хто перебуває в США, загрожує депортація. Крім того, всі фінансові установи США, де зберігаються активи таких організацій, зобов’язані взяти їх під свій контроль і повідомити про них владу.