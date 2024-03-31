CNN: День виборів в Україні

В іншому світі Україна голосувала б сьогодні. У рік, коли мільярди людей мають можливість проголосувати, люди тут виносили б свій вердикт щодо президентства Володимира Зеленського, йдеться у матеріалі CNN.

П’ять років тому людина, чиї таланти актора, коміка і продюсера зробили його відомим в Україні, була висунута на посаду президента. Але в умовах, коли російські війська все ще перебувають у країні, а мільйони українців змушені покинути свої домівки, воюють на фронті або живуть за кордоном, про вибори не може бути й мови.

Деякі американські республіканці намагаються зробити наближення закінчення терміну повноважень Зеленського, яке відбувається в травні, ще однією причиною, чому військову допомогу слід призупинити.

Сам Зеленський заявив, що він відкритий до цієї ідеї, але в останні місяці дав зрозуміти, що це не те, що, на його думку, країна може або повинна робити. Хоча неділя – це день, коли, згідно з Конституцією, в Україні має відбуватися голосування, вона також не дозволяє проводити його під час воєнного часу. Альтернативою може бути призупинення воєнного стану на час проведення виборів.

На київському Майдані у п’ятницю вдень прохолодно. Небо затягнуте хмарами, насувається град.

Цей великий відкритий простір, через який пролягає одна з головних магістралей міста, був колискою того, що українці називають Революцією Гідності – повстання десять років тому, яке витіснило пропутінського лідера країни Віктора Януковича і переорієнтувало Україну на Європу та Сполучені Штати.

Микола Ляпін, 21-річний студент, викурює сигарету перед дощем. Він проголосував би за Зеленського п’ять років тому, якби мав можливість, і проголосував би за нього зараз.

“Наш народ вільний, і ми довели це у 2014 році, коли були незадоволені президентом Януковичем. Ми вийшли сюди на Майдан, дехто навіть загинув, але ми домоглися того, чого хотіли. У нас в генах відстоювати свою позицію. Якщо люди дійсно вважають, що Зеленський занадто довго керував країною, ми вирішимо це питання, навіть якщо війна триває”.

Трохи вище на пагорбі, в книгарні, де серед інших видань продаються кулінарні книги Джеймі Олівера, 42-річна психологиня Катерина Білоконь розмовляє з подругою в маленькому кафе перед входом до крамниці. Вона голосувала за Зеленського у 2019 році і задоволена його роботою. Її відмовляють від підтримки виборів через їхню вартість.

“Це було б виснаженням державного бюджету; краще було б перенаправити кошти на озброєння наших військових”, – каже вона, додаючи: “Наразі немає нікого, хто міг би замінити Зеленського”.

Опитування громадської думки свідчать, що українці не надто прагнуть голосувати – лише 15% респондентів заявили Київському міжнародному інституту соціології минулого місяця, що країна повинна провести вибори.

У серпні минулого року президента Зеленського запитали про його позицію в інтерв’ю на українському телебаченні, і він висловився на користь проведення опитування.

“У цьому є своя логіка. Якщо ви захищаєте демократію, то ви повинні думати про цей захист, навіть під час війни. Вибори – це один з таких способів захисту”, – сказав він, водночас визнавши, що голосування може відволікти увагу від головної мети – перемоги над Росією – і викликати розбіжності в суспільстві.

Для лідера, чутливого до звинувачень у бажанні втриматися при владі, чия привабливість у 2019 році була частково зумовлена обіцянкою більшої відкритості та демократичної прозорості, припинення розмов про вибори є ризикованим. Утім, у подальших коментарях президент був менш однозначним. “Зараз не найкращий час для виборів”, – сказав він у листопаді минулого року, і з того часу його позиція не змінилася.

Олексій Кошель з Комітету виборців України, групи тиску, яка прагне відстоювати демократичні права, бачить у цьому чіткий політичний розрахунок. Він вважає, що команда Зеленського спочатку хотіла провести вибори, оскільки підтримка президента була дуже високою. Але коли наприкінці року його рейтинги почали падати, керівництво охололо до цієї ідеї.

Останні місяці були важкими на полі бою для України. Поки Конгрес США продовжує вагатися щодо нової військової допомоги, деякі республіканці включили питання виборів в Україні у свої дебати. Вівек Рамасвамі, який балотувався на посаду президента від Республіканської партії, звинуватив Київ у “погрозах скасувати вибори… якщо США не виділять більше грошей”.

Сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем, незважаючи на те, що є рішучим прихильником допомоги Україні, також зайняв недвозначну позицію, заявивши на прес-конференції в Києві минулого року: “Я хочу бачити цю країну з вільними і чесними виборами, навіть тоді, коли вона перебуває під загрозою нападу. Американський народ повинен знати, що Україна відрізняється від інших. У минулому це була дуже корумпована країна”.

Вражає те, що під час свого останнього візиту до України на початку цього місяця Грем значно пом’якшив свою позицію, заявивши, що тепер він поділяє консенсусну позицію українців.

“Усі, з ким я розмовляв, казали, що вам потрібно закінчити війну в кращому місці перед виборами. Це має сенс для мене, оскільки я був на місці подій”, – сказав він.

Руслан Стефанчук, спікер українського парламенту, який був обраний за підтримки партії Зеленського “Слуга народу”, артикулює позицію уряду. Перш за все, сказав він в інтерв’ю CNN, неможливо забезпечити, щоб кожен, хто має право голосу, отримав можливість проголосувати. Він вказав на сім мільйонів людей, які, як вважається, покинули Україну з початку повномасштабного вторгнення, і ще кілька мільйонів, які стали внутрішньо переміщеними особами.

Більш чутливими, мабуть, є люди, які живуть на територіях, які Україна називає тимчасово окупованими. Це приблизно 20% країни, які перебувають під контролем Росії.

Непрактичність сприяння голосуванню на цих територіях очевидна, але перспектива проведення загальнонаціонального опитування, незважаючи на це, також викликає глибоке занепокоєння у багатьох. Хоча деякі українці можуть тихо підозрювати, що ті, хто залишився на окупованих територіях, зробили це через свої проросійські симпатії, тим не менш, це виглядатиме як відмова від них, як добровільне позбавлення Києвом виборчих прав тих, кого він прагне звільнити. Неважко зрозуміти, як Кремль може цим скористатися.

Інша група людей, чия участь у виборах стала б викликом, – це військовослужбовці, особливо ті, хто перебуває на бойових позиціях на лінії фронту.

“Було б несправедливо позбавляти права голосу на виборах солдатів, які ціною свого життя і здоров’я захищають незалежність нашої країни”, – сказав Стефанчук.

CNN поспілкувалася по телефону з більш ніж півдюжиною військовослужбовців, більшість з яких воюють на сході країни, в одних з найбільш активних частин наземної війни. Усі, окрім одного, вважають, що вибори зараз – погана ідея, хоча це не через побоювання, що їх самих або їхніх товаришів по службі позбавлять виборчих прав.

Натомість, найбільше занепокоєння викликає перспектива невизначеності, принаймні серед військовослужбовців, з якими спілкувалася CNN. Хоча всі визнають, що війна може тривати ще кілька років, а це може означати, що вибори стануть неминучими, нинішня ситуація з безпекою робить це припущення неприйнятним.

“Військові побоюються, що хтось може вирішити провести вибори, чи то з внутрішніх причин, чи то під тиском західних країн […] Вакуум влади в перехідний період може становити загрозу для управління армією і функціонування держави”, – сказав Олександр Войтко, який служить у підрозділі безпілотників.

З ним погодився ще один військовослужбовець 47-ї бригади під Авдіївкою, який побажав залишитися неназваним.

“Обрання нового керівництва країни послабило б нас на деякий час, я в цьому впевнений. Потрібен час, поки відбуватиметься передача посад і обов’язків, зміна людей, адже кожен захоче призначити своїх людей. У нас немає стільки часу. Ситуація на той момент може стати дуже хиткою”, – сказав солдат в інтерв’ю CNN.

Врешті-решт, українці повернуться на виборчі дільниці. Показники Зеленського, можливо, не є найвищими, але він залишається популярним; 64% українців кажуть, що довіряють йому як лідеру.

Попри це, Олексій Кошель, активіст кампанії за виборчі права, вважає, що через два роки війни люди починають виходити за межі природної схильності під час кризи довіряти тим, хто перебуває при владі. Він очікує, що політики, які вийшли з армії, такі як колишній головнокомандувач Валерій Залужний, або менш відомі фігури, отримають рекордні результати на виборах, які врешті-решт відбудуться.

Анекдотично, в Києві також не важко знайти людей, які вважають, що за повномасштабне вторгнення нинішнє політичне керівництво має зрештою поплатитися. Молодий бізнесмен з дружиною та дітьми, які приїхали до нього на короткий час з Італії, де вони спостерігали за бойовими діями, нецензурно висловився про президента.

Він не прислухався до попереджень щодо Росії, сказав чоловік, який побажав не називати свого імені.

Результатом, за його словами, стало те, що його власні діти і діти його друзів ростуть, розмовляючи італійською або чеською мовами, тому що війна змусила їх виїхати за кордон у пошуках безпеки.

“Ці діти повинні розмовляти українською”, – сказав він із сумішшю гніву і жалю.