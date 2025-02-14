Число атак на Курському напрямку зросло до 51, на Покровському ЗСУ відбили 38 штурмів

Розпочалась 1087 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 113 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу, що минула, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 89 авіаційних ударів, зокрема, залучив п’ять ракет та скинув 133 КАБи. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 130 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великий Бурлук, Моначинівка, Кіндрашівка, Федорівка, Бурлацьке, Краматорськ, Іванопілля, Костянтинівка, Горіхове, Сергіївка, Філія, Удачне, Звірове, Мала Токмачка, Білогір’я, Гірке, Оріхів та Кам’янське.

Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Голубівки та Загризового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів.

Минулої доби ворог сім разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.

Один штурм противника відбили українські оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районі Часового Яру.

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Новопавлівський, Гуляйпільський, Курський та інші напрямки

Сили оборони відбили 16 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку агресора в напрямку Новосілки.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 23 боєзіткнення, ворог завдав 51 авіаційного та одного ракетного ударів, застосувавши чотири ракети та 77 керованих бомб, також здійснив понад 500 артилерійських обстрілів.

На Харківському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожа армія активних наступальних дій не проводила.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.