Чисельність прикордонних військ буде збільшено, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з прем’єр-міністром та головою Міністерства внутрішніх справ заявив про плани щодо збільшення чисельності прикордонних військ.

“Протягом дня провів кілька важливих нарад. Глава уряду Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Клименко, інші чиновники. Я погодив подальші кроки для розвитку Державної прикордонної служби України та, відповідно, прикордонних військ”, – заявив президент у відеозверненні.

Глава держави висловив гордість за кожного українця та українку, які служать у прикордонних військах та захищають інтереси держави та незалежність.

“Збільшуватимемо чисельність прикордонних військ – і враховуючи поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни”, – сказав він.