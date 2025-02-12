Чи розвиток онлайн банкінгу та е-документи нам допоміг?

Зараз більшість справ з документами можна вирішити, не виходячи з дому. Українці можуть навіть оформити шлюб у смартфоні. Ще кілька років тому складно було таке уявити, чи не так? Тепер нам більше не потрібно стояти в довгих чергах, друкувати купу папірців, чекати на виготовлення картки і т. ін. Багато питань вирішуються в кілька кліків чи дотиків. Тож, як електронні документи та інші додатки допомогли зекономити нам час? Розповімо та підсумуємо в цій статті.

Український банкінг – найзручніші додатки в Європі

Наші додатки банкінгу безперечно найкращі. Європейські банки не пропонуються настільки широкий функціонал та якість. Ми можемо навіть оформити позику, чи відкрити бізнес рахунок онлайн. І не тільки. Кілька переваг, які нам подарував онлайн банкінг:

Миттєві платежі та перекази. Монобанк, Приват24, УкрСіб та інші додатки дозволяють миттєво переказувати кошти будь-кому, навіть якщо у вас різні банки. Банкінг зараз поєднаний з більшістю платформ, якими користуються українці. Наприклад, кращі казино україни пропонують поповнити баланс за допомогою банківського додатку.

Віртуальні картки. Не потрібно носити із собою гаманці – Apple Pay та Google Pay вирішують це питання. А відкрити рахунок з е-карткою можна дуже швидко в застосунку вашого банку. І більше не потрібно для цього відвідувати відділення!

Позики та купівля у розстрочку. Тепер ви можете надіслати банку заявку на позику просто додатку. Також, інтеграція банків та маркетплейсів дозволила нам оформлювати купівлю частинами, не виходячи з дому.

Надійні сервіси. Банківські додатки мають надійну аутентифікацію користувача. Розробники гарантують безпеку даних, навіть, якщо ви загубили смартфон чи картку.

Тепер будь-які фінансові операції можна провести за кілька секунд, навіть не виходячи з дому.

Дія – вітчизняний прорив в області е-документів

Раніше втрачений паспорт або права означали цілу епопею: збір паперів, візити в установи, очікування. Тепер все простіше – достатньо зайти у “Дію”. Тут нам доступні:

Цифрові документи. Паспорт, права, студентський, навіть техпаспорт – усе доступне онлайн.

Податкові послуги. Декларації ФОП, подання заяв, перевірка податкового статусу – усе це в кілька кліків.

Швидкі сервіси. Наприклад, змінити місце реєстрації чи перевірити штрафи за порушення ПДР можна без візиту в ЦНАП.

І що найголовніше – ці документи офіційно прирівняні до паперових. Тобто показав телефон – і все, ніяких копій та нотаріальних завірень.

Електронні підписи та оформлення договорів

Тепер будь-який контракт можна підписати онлайн. Достатньо мати КЕП (кваліфікований електронний підпис), який легко зробити через банк або “Дію”. Подача заяв, оформлення кредитів, купівля авто – усе без паперів. Підписуйте угоди, не виходячи з дому й без нотаріального завірення. Завдяки цьому ми економимо купу часу і грошей.

Світова практика в області електронних документів показує, що ці інструменти значно спрощують бюрократію. Такі країни, як Естонія, Швеція, Сінгапур також активно запускають ініціативи типу цифрового уряду та безготівкових розрахунків. Можливість отримати державні послуги онлайн значно підвищує довіру суспільства.

Інші зручності цифрових сервісів

Цифровізація держпослуг та банкінг дали нам змогу виконувати цілу низку дій онлайн. Зокрема:

Отримання соціальних виплат – тепер без особистої подачі заяв та довідок.

Цифрові медичні картки, які спрощують запис до лікаря та отримання ліків.

Можливість сплачувати штрафи, комуналку, великі покупки онлайн і т. ін.

Отже, з кожним роком технології тільки розвиваються. Скоро нас чекають ще більш круті нововведення. Тож, якщо досі не користуєтесь банкінгом у смартфоні або “Дією”, саме час розібратися. Це зекономить вам купу часу та нервів!