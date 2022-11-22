Чутки про висилку росіянки Прохорової з Німеччини виявилися перебільшеними

Росіянка Юлія Прохорова, проти якої в Німеччині ведеться розслідування за “підозрою у схваленні злочинних діянь”, не була депортована з ФРН. Про це заявив DW заступник речника прокуратури баварського міста Ландсхут Мартін Штрунц у відповідь на прохання підтвердити або спростувати повідомлення ЗМІ про висилку громадянки РФ.

“Депортація обвинуваченої не проводилася. Вона, як і раніше, знаходиться в Німеччині, – підкреслив він. – Немає жодних підстав вважати, що обвинувачена збиралася залишити Німеччину”.

Юлія Прохорова здобула скандальну популярність у соцмережах через епатуючі висловлювання про війну в Україні, які багато спостерігачів розцінюють як підтримку російської агресії щодо сусідньої держави, а також схвалення ненависті та насильства. На одному з роликів, опублікованих Прохоровою у її Telegram-каналі у жовтні, вона танцює під звуки вибухів російських ракет у Дніпрі. На іншому відеозаписі вона чіпляється до українських біженців.

9 травня 2022 року Прохорова станцювала “Калинку” на мітингу на підтримку українців у Мюнхені.

14 жовтня поліція Нижньої Баварії та прокуратура Ландсхута опублікували спільну заяву для преси, де повідомлялося – без згадки імені дівчини – про проведення обшуку у квартирі 30-річної росіянки в Ландсхуті, під час якої було вилучено три смартфони та ноутбук. При цьому наголошувалося, що жінка перебуває у Німеччині нелегально.

Після обшуку Прохорова публікувати нові матеріали у соцмережах перестала.

Тим часом німецькі журналісти, які зацікавилися її особистістю, з’ясували, що в Росії вона працювала касиром, а також, з великою ймовірністю, надавала послуги ескорту.

Представник прокуратури Ландсхута Мартін Штрунц, відповідаючи на питання про те, які конкретно звинувачення висунуті проти росіянки, пояснив: “Щодо обвинуваченої є підозри, що в її публікаціях у соціальних ЗМІ є склад злочинів, пов’язаних із заохоченням та схваленням діянь, пов’язаних з погрозами та образою”.

Він уточнив, що точну кількість подібних ймовірних злочинів поки що не визначено. Це пов’язано з тим, що розслідування ще не закінчено, зокрема, оскільки поліція поки не завершила аналіз вмісту ноутбука та смартфонів, конфіскованих під час обшуку в квартирі Прохорової в Ландсхуті.

Діапазон покарання за злочини, в яких звинувачують росіянку, за словами Штрунца, становить від грошових штрафів до позбавлення волі на строк до трьох років.

Підставою для повідомлень низки ЗМІ про ймовірну депортацію Прохорової з Німеччини стало оприлюднене 20 листопада відео кореспондента розслідувального видання The Insider , на якому дівчина, яка зовні дуже нагадує Юлію Прохорову, перебувала в аеропорту Берліна у супроводі поліцейських.

Пізніше, увечері 21 листопада, видання вказало з посиланням на анонімні джерела в правоохоронних органах Німеччини, що росіянка країну все ж таки не покидала.